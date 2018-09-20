Премьер-министр принял известного американского врача армянского происхождения Эрикa Эсраилянa и ректорa Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Джинa Блокa

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня известного американского врача армянского происхождения, одного из руководителей медицинского колледжа имени Дейвида Гефена Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA), продюсера рассказывающего о Геноциде армян голливудского фильма “Обещание”, докторa Эрикa Эсраилянa и ректорa Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, биологa, академикa Джинa Блокa.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей в правительстве, премьер-министр подчеркнул важность развития сотрудничества между высшими учебными заведениями Армении и Калифорнийским университетом Лос-Анджелеса, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему углублению армяно-американских образовательных связей.

Никол Пашинян коснулся происходящих в Армении демократических изменений и отметил, что в нашей стране произошло не только политическая, но и культурная и образовательная революция, которая предоставила прекрасную возможность провести серьезные реформы в сфере образования. По словам премьер-министра, образование является одним из краеугольных камней развития демократичного общества и экономического прогресса, и правительство Армении, учитывая высокий образовательный потенциал Армении в области инноваций и информационных технологий, стремится к проведению реформ, направленных на превращение Армении из аграрной страны в технологичную страну.

Эрик Эсраилян и Джин Блок пожелали правительству Армении успехов в реализации реформ, в том числе в области образования. Они выразили готовность поддержать этот процесс, в частности, путем развития сотрудничества в предпринимательской, технологической, инженерной сферах, обмена опытом и реализации образовательных программ. Эрик Эсраилян также проинформировал премьер-министра Пашиняна о том, что планируется в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса в ближайшем будущем открыть Центр арменистики.