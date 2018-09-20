Часть города в Греции окутало густой паутиной

В греческом городе Аитолико часть побережья покрыла густая паутина. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Newsit.gr.

Паутина накрыла не только пляж, но и деревья с кустами.

Скорее всего, отмечает издание, причиной необычного явления стало появление в регионе огромного количества пауков из-за расплодившихся комаров.