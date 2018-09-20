Часть города в Греции окутало густой паутиной
В греческом городе Аитолико часть побережья покрыла густая паутина. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Newsit.gr.
Паутина накрыла не только пляж, но и деревья с кустами.
Скорее всего, отмечает издание, причиной необычного явления стало появление в регионе огромного количества пауков из-за расплодившихся комаров.
- 18:12 ЕС не подпишет соглашения о Brexit без договоренности по ирландской границе
- 17:45 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-09-18
- 17:43 Азиатские индексы - 20-09-18
- 17:34 В Еврокомиссии пригрозили Facebook санкциями
- 17:02 Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть
- 16:36 СМИ: число жертв оползня на Филиппинах увеличилось до 15
- 16:30 Отец 16-летнего турецкого юноши, пересекшего армяно-турецкую границу, просит премьер-министра Армении быть снисходительным и вернуть сына семье
- 16:29 Часть города в Греции окутало густой паутиной
- 16:23 В короткий список Букеровской премии вошли писатели из Великобритании, США и Канады
- 16:18 Близ Тбилиси произошло землетрясение
- 16:10 «Космическая монолитная конструкция»: британская газета – о судьбе круглого здания аэропорта «Звартноц»
- 15:54 Ара Баблоян отбывает с официальным визитом в Швейцарию
- 15:47 Президент Китая поздравил Президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости
- 15:42 Мун Чжэ Ин сообщил, что при встрече с Трампом передаст ему послание от Ким Чен Ына
- 15:15 Ара Баблоян встретился с Ашотом Гуляном
- 15:12 Новая песня Эминема побила рекорд по просмотрам на YouTube за сутки
- 15:04 Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Кэри Фукунага
- 14:57 Президент Казахстана поздравил президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости
- 14:47 Бизнес ФРГ призвал усилить кооперацию с ЕАЭС в свете торгового конфликта между США и КНР
- 14:41 Реклама азартных игр должна идти в эфире после полуночи: Никол Пашинян
- 14:31 Папа Римский Франциск призвал молодежь уважать родителей
- 14:26 Армения - на 100-м месте в новом рейтинге ФИФА
- 14:18 Отсутствие реакции со стороны ОДКБ не означает, что мы не выполняем свои функции: министр ИД Армении
- 13:53 Президент Швейцарской Конфедерации поздравил Президента Армена Саркисяна по случаю Праздника Независимости
- 13:49 ЕСПЧ постановил выплатить 20.600 евро Мушегу Сагателяну - по делу 1-го марта
- 13:47 NYT: умер один из основоположников постмодернизма архитектор Роберт Вентури
- 13:34 Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с протестующими арцвашенцами
- 13:32 Экономическая активность в Армении выросла на 7.7%
- 13:23 Трамвай без водителя появится в Потсдаме
- 13:20 Alibaba отказалась от планов создать 1 млн рабочих мест в США
- 13:08 Умер хореограф Артур Митчелл
- 12:51 Сроки выдачи паспортов старого образца продлеваются не на 2, а на 1 год
- 12:47 Юнкер: саммит ЕС не достиг прогресса в урегулировании миграционного кризиса
- 12:43 Попустительства не будет: обращение Валерия Осипяна накануне выборов в Совет старейшин Еревана
- 12:32 Канцлер Австрии: лидеры ЕС поддержали предложение провести саммит по Brexit в ноябре
19:09, 13.09.2018
Просмотрели 2143 раз Кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович восхищен армянской шахматной школой
19:06, 13.09.2018
Просмотрели 2131 раз Президент Республики Арцах принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян
01:59, 13.09.2018
Просмотрели 1916 раз «Шант-2018»: в рамках учений принято решение об объявлении войны
00:00, 14.09.2018
Просмотрели 1709 раз Стартовал визит Никола Пашиняна во Францию: премьер-министр возложил венок к памятнику Комитасу и встретился с представителями армянской общины
13:21, 15.09.2018
Просмотрели 1580 раз Политического фактора под именем Роберт Кочарян в Армении не существует — реакция Никола Пашиняна на слова второго президента РА