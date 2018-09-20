Армения высоко оценивает соглашение, подписанное по итогам третьего саммита лидеров Северной и Южной Кореи, который состоялся 18-19-го сентября в Пхеньяне. Как передает «Арменпресс» , об этом МИД Армении пишет на своей странице в Facebook.

По итогам двухдневного саммита, который состоялся в столице КНДР, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместный документ. Церемония подписания исторического документа транслировалась в прямом эфире.

Главы Северной и Южной Корей во второй день саммита провели переговоры за закрытыми дверями в формате один на один. После этого был подписан совместный документ и состоялась пресс-конференция лидеров двух стран. Лидеры двух стран поставили подписи под документом и пожали друг другу руки, позируя фотографам. Церемония подписания состоялась в государственной резиденции «Пэкхвавон», что переводится как «Дом ста цветов», где во время саммита проживает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Ким Чен Ын, председатель Госсовета КНДР: «Пхеньянская декларация откроет для обеих Корей новую эру процветания и мира».

Лидер Северной Кореи также заявил, что провел со своим южнокорейским визави Мун Чжэ Ином «очень содержательные» переговоры. В документе говорится, что КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с доверенностями с Соединенными Штатами. Ким Чен Ын почеркнул, что подписанное в ходе саммита министрами обороны военное соглашение внесет вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова.

Главы двух корейских государств также договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону. Проект должен привести к выходу Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов из Южной Кореи в Европу через КНДР и Россию. В подписанном в Пхеньяне документе также говорится о том, что Республика Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, и направить единую команду спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио. Президент Южной Кореи пригласил лидера КНДР до конца этого года посетить Сеул. А Ким Чен Ын сообщил журналистам, что собирается посетить столицу Южной Кореи «в ближайшее время».