Правительство выделило МИД Армении 109 млн 296 тыс. драмов для проведения в Армении 9-11-го декабря 2018 года третьего глобального форума «Против преступления геноцид». Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 20-го сентября.

Первый и второй глобальные форумы «Против преступления геноцид» состоялись в Ереване в 2015 и 2016 годах, в них приняли участие парламентарии из разных стран, видные ученые, пполитические деятели и др.

В первом полугодии текущего года в МИД Армении разработали повестку третьего глобального форума «Против преступления геноцид». Были достигнуты договоренности об участии в форуме видных гостей.