«Аякс» одержал победу; «Шахтер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью:Лига чемпионов

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов голландский клуб «Аякс» в Амстердаме одержал победу над греческим клубом АЕК со счетом 3:0. Как передает «Арменпресс», донецкий «Шахтер» и немецкий «Хоффенхайм» сыграли вничью - 2:2.

Таким образом, в первом туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты:Группа E: «Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 3:0«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 23:00Группа F: «Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия)