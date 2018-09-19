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«Аякс» одержал победу; «Шахтер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью:Лига чемпионов


В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов голландский клуб «Аякс» в Амстердаме одержал победу над греческим клубом АЕК со счетом 3:0. Как передает «Арменпресс»,  донецкий «Шахтер» и немецкий «Хоффенхайм» сыграли вничью - 2:2.

Таким образом, в первом  туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты:
Группа E: «Аякс» (Голландия) - АЕК (Греция) - 3:0

«Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 23:00 

Группа F: «Шахтер» (Украина) - «Хоффенхайм» (Германия)


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