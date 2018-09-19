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Лусине Кочарян назначена новым директором Национального центра по борьбе с туберкулезом


По указу министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, Лусине Кочарян назначена новым директором Национального центра по борьбе с туберкулезом министерства здравоохранения. Как передает Арменпресс, об этом сказала пресс-секретарь министра Лиана Егиазарян.

Лусине Кочарян победила в конкурсе.

Бывшим директором был Армен Айрапетян.




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