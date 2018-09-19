Комментарий пресс-секретаря МИД Армении о ситуации на границе Армении с Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян выступил с комментарием о ситуации на границе Армении с Азербайджаном. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в комментарии говорится:

“В последнее время Азербайджан регулярно обстреливает армяно-азербайджанскую государственную границу, нацеливаясь и нанеся ущерб населенным пунктам, гражданским учреждениям и мирным жителям вдоль границы.

Сегодня в результате обстрела с азербайджанской стороны скончался военнослужащий Республики Армения, рядовой Айказ Матевосян. Выражаем наши самые глубокие соболезнования семье, родственникам и сослуживцам покойного, и заверяем, что будем продолжать решительно работать по направлению установления мира.

Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, направленные на создание атмосферы, способствующей установлению мира.

Решительно осуждая действия Азербайджана, мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на немедленную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации”.