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Президент датского банка Danske Bank подал в отставку по причине отмывания денег азербайджанского и российского происхождения


Президент датского банка Danske Bank Томас Борге подал 18-го сентября в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

 По сведениям, Томас Борге подал в отставку по причине скандала вокруг эстонского отделения датского банка Danske Bank, связанного с отмыванием денег азербайджанского и российского происхождения

По распространенным в СМИ сведениям, чиновники и олигархи ряда постсоветских стран отмыли в эстонском отделении датского банка Danske Bank в 2007-2015 годах около 150 млрд долларов. Среди этих стран – Азербайджан.


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