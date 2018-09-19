Президент датского банка Danske Bank подал в отставку по причине отмывания денег азербайджанского и российского происхождения

Президент датского банка Danske Bank Томас Борге подал 18-го сентября в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

По сведениям, Томас Борге подал в отставку по причине скандала вокруг эстонского отделения датского банка Danske Bank, связанного с отмыванием денег азербайджанского и российского происхождения

По распространенным в СМИ сведениям, чиновники и олигархи ряда постсоветских стран отмыли в эстонском отделении датского банка Danske Bank в 2007-2015 годах около 150 млрд долларов. Среди этих стран – Азербайджан.