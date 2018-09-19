Компания «Санитек» ввозит 5 мусороуборочных машин для урегулирования вывоза мусора в Ереване

Компания «Санитек» ввозит 5 новых мусороуборочных машин для урегулирования вывоза мусора в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян.

По его словам, в данный момент эти машины пересекают границу Армении сГрузией и скоро прибудут в Ереван. «Поскольку компания «Санитек» нарушила договорные сроки и некоторые пункты, для обеспечения бесперебойной работы по сбору и вывозу мусора в Ереване в дни праздников, я распорядился и обсудил с и.о. мэра Еревана возможность провлечения машин из других общин при необходимости»,- сказал он.

По его словам, к праздникам Ереван будет готов принять гостей в чистом облике.

Как сообщалось ранее, согласно договору, заключеннму между мэрией Еревана и компанией «Санитек», коммунальные службы города осуществили в июле проверки и обнаружили множество случаев недолжным образом организованного вывоза мусора в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. По выявленным недостаткам компании «Санитек» высланы замечания и предложения, установлены разумные сроки для устранения недостатков. Однако не все недостатки были устранены в означенные сроки, в результате чего, после соответствующего оповещения, компании «Санитек» выписан штраф за июль в размере 12.000.377 драмов.

Позже компания «Санитек» была предупреждена о том, что, в случае, если подобное повторится, в ее отношении могут быть применены и более строгие меры. Компания «Санитек» оштрафована еще раз за несвоевременный и некачественный сбор и вывоз мусора в Ереване.

В рамках договора между мэрией и компанией «Санитек», мэрия Еревана должным образом уведомила компанию «Санитек» об упущениях и недостатках в их работе, предоставив разумный срок для их устранения. Не все недостатки были устранены, за что и компания «Санитек» оштрафована еще раз за несвоевременный и некачественный сбор и вывоз мусора в Ереване на 12.967.739 драмов. Компания «Санитек» представила свои возражения и обоснования того, что в ряде случаев упущения были связаны с объективными факторами.

Мэрия Еревана обещала всячески содействовать компании «Санитек» в организационных и прочих вопросах.