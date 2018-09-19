Генпрокуратура Армении получила ходатайство правоохранительных органов США об экстрадиции Кевина (Кемаля) Оксуза по национальности турка. Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. По документам, Кевин (Кемаль) Оксуз является гражданином США.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГУБОП полиции Армении, в сотрудничестве с отделением Интерпола в Армении, 29-го августа обнаружили в Ереване разыскиваемого в США Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам. 3-го сентября Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении об аресте разыскиваемого в США и задержанного в Армении Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО с целью организации предпринимательской деятельности. Разыскиваемый полицией США и задержанный полицией Армении Кевин (Кемаль) Оксуз арестован сроком на 2 месяца.

В США его обвиняют в фальсификации документов. Оксуз представил в комиссию по этике Палаты представителей США ложную декларацию. Турок возглавлял общественную некоммерческую структуру, целью которой была организация взаимных визитов между американцами и турками, он также организовывал поездки американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан.

Дело в том, что частные визиты конгрессменов регламентируются комиссией по этике Палаты представителей. Согласно регламенту, спонсоры поездок должны заполнить специальные бланки, подтверждающие источники финансирования поездки, там должны быть четко указаны спонсоры и объемы расходов. Оксуз сфальсифицировал эти бланки, выдав ложную информацию о финансировании поездок ряда конгрессменов.

Интересно, что среди фактических, но незадекларированных спонсоров значится и азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR.

Выяснилось также, что 9 членов конгресса и 32 сотрудника администрации законодательного органа получили подарки стоимостью в сотни тысяч долларов.

Оксуз возглавлял некоммерческую общественную организацию, объединявшую американцев турецкого происхождения и европейцев. Целью организации было установление тесных отношений между турками и американцами путем организации поездок в Турцию и Азербайджан.



"В 2013 году Оксуз пригласил нескольких конгрессменов совершить поездку в Азербайджан и Турцию. Частные визиты конгрессменов регулируются комиссией по этике в соответствии с уставом о путешествиях. Согласно уставу, спонсоры путешествий должны заполнить специальную форму, чтобы подтвердить источники финансирования и фактические затраты", - говорится в сообщении.

Арменпресс пошел по следам деятельности Оксуза в Армении и за ее пределами и нашел ряд любопытных фактов.

Согласно документу госрегистра Армении, в 2017 году Оксуз основал в Армении компанию SENA GROUP на правах бессрочной деятельности. В госрегистре юридических лиц Минюста РА адрес компании – Ереван, Арабкирский район, Вагаршяна,12а.

Согласно информационной системе SPYUR, компания SENA GROUPзанимается услугами по организации туризма и мероприятий. Оксузбыл директором компании. Арменпресс попытался связаться с компанией для получения подробной информации, но звонки в SENA GROUPостались без ответа.

Арменпресс собрал любопытные факты из прошлогоОксуса.В мае 2015 года The WashingtonPost сообщила, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR спонсировала мероприятие «Взгляд в будущее» в Баку, в котором приняли участие члены Конгресса США, их супруги, законодатели из 42 штатов. Отмечается, что SOCAR, предположительно через компанию, зарегистрированную в Техасе на имя Оксуза, направила 750 000 долларов на проведение конференции. Газета пишет также, что директором «Ассамблеи друзей Азербайджана» была сестра действующего министра энергетики США, в то время губернатора Техаса Рика Перри.

Кроме того, по результатам независимого расследования комитета по этике Конгресса США, имела место электронная переписка между Оксузом и Джимом Брейденстайном – тогдашним членом Палаты представителей, нынешним директором НАСА. Джим Брайденстайн также участвовал в мероприятии в Баку. В статье в The Washington Times Бриденстайн подчеркнул важность азербайджанских газопроводов для безопасности НАТО.

В частности, Брайденстайн писал: «Кемаль, я заполняю декларацию подарков. Можешь сказать мне, кто подарил два ковра, которые я получил в Азербайджане?»

«Ассамблея друзей Азербайджана», - ответил Оксуз.

К аресту Кемаля Оксуза 30 августа обратились многие турецкие СМИ, которые отмечали, что Кемаля Оксуз – брат Адиля Оксуза, одного из сподвижников Фетхуллаха Гулена, исламского проповедника, которого обвиняют в попытке переворота в Турции в 2016 году.

Позднее информация была опровергнута. По данным турецкой газеты Diken, местная полиция заявила, что Кемаль Оксуз не связан с Адилем Оксузом. Тем не менее, турецкая полиция подтвердила, что Кемаль Оксуз тесно связан с гюленистами и ныне находится в розыске по этому делу.