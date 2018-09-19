Генпрокуратура Армении получила ходатайство правоохранительных органов США об экстрадиции Кевина (Кемаля) Оксуза
Генпрокуратура Армении получила ходатайство правоохранительных органов США об экстрадиции Кевина (Кемаля) Оксуза по национальности турка. Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. По документам, Кевин (Кемаль) Оксуз является гражданином США.
Как сообщалось ранее, сотрудники ГУБОП полиции Армении, в сотрудничестве с отделением Интерпола в Армении, 29-го августа обнаружили в Ереване разыскиваемого в США Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам. 3-го сентября Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении об аресте разыскиваемого в США и задержанного в Армении Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО с целью организации предпринимательской деятельности. Разыскиваемый полицией США и задержанный полицией Армении Кевин (Кемаль) Оксуз арестован сроком на 2 месяца.
В США его обвиняют в фальсификации документов. Оксуз представил в комиссию по этике Палаты представителей США ложную декларацию. Турок возглавлял общественную некоммерческую структуру, целью которой была организация взаимных визитов между американцами и турками, он также организовывал поездки американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан.
Дело в том, что частные визиты конгрессменов регламентируются комиссией по этике Палаты представителей. Согласно регламенту, спонсоры поездок должны заполнить специальные бланки, подтверждающие источники финансирования поездки, там должны быть четко указаны спонсоры и объемы расходов. Оксуз сфальсифицировал эти бланки, выдав ложную информацию о финансировании поездок ряда конгрессменов.
Интересно, что среди фактических, но незадекларированных спонсоров значится и азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR.
Выяснилось также, что 9 членов конгресса и 32 сотрудника администрации законодательного органа получили подарки стоимостью в сотни тысяч долларов.
Оксуз возглавлял некоммерческую общественную организацию, объединявшую американцев турецкого происхождения и европейцев. Целью организации было установление тесных отношений между турками и американцами путем организации поездок в Турцию и Азербайджан.
"В 2013 году Оксуз пригласил нескольких конгрессменов совершить поездку в Азербайджан и Турцию. Частные визиты конгрессменов регулируются комиссией по этике в соответствии с уставом о путешествиях. Согласно уставу, спонсоры путешествий должны заполнить специальную форму, чтобы подтвердить источники финансирования и фактические затраты", - говорится в сообщении.
Арменпресс пошел по следам деятельности Оксуза в Армении и за ее пределами и нашел ряд любопытных фактов.
Согласно документу госрегистра Армении, в 2017 году Оксуз основал в Армении компанию SENA GROUP на правах бессрочной деятельности. В госрегистре юридических лиц Минюста РА адрес компании – Ереван, Арабкирский район, Вагаршяна,12а.
Согласно информационной системе SPYUR, компания SENA GROUPзанимается услугами по организации туризма и мероприятий. Оксузбыл директором компании. Арменпресс попытался связаться с компанией для получения подробной информации, но звонки в SENA GROUPостались без ответа.
Арменпресс собрал любопытные факты из прошлогоОксуса.В мае 2015 года The WashingtonPost сообщила, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR спонсировала мероприятие «Взгляд в будущее» в Баку, в котором приняли участие члены Конгресса США, их супруги, законодатели из 42 штатов. Отмечается, что SOCAR, предположительно через компанию, зарегистрированную в Техасе на имя Оксуза, направила 750 000 долларов на проведение конференции. Газета пишет также, что директором «Ассамблеи друзей Азербайджана» была сестра действующего министра энергетики США, в то время губернатора Техаса Рика Перри.
Кроме того, по результатам независимого расследования комитета по этике Конгресса США, имела место электронная переписка между Оксузом и Джимом Брейденстайном – тогдашним членом Палаты представителей, нынешним директором НАСА. Джим Брайденстайн также участвовал в мероприятии в Баку. В статье в The Washington Times Бриденстайн подчеркнул важность азербайджанских газопроводов для безопасности НАТО.
В частности, Брайденстайн писал: «Кемаль, я заполняю декларацию подарков. Можешь сказать мне, кто подарил два ковра, которые я получил в Азербайджане?»
«Ассамблея друзей Азербайджана», - ответил Оксуз.
К аресту Кемаля Оксуза 30 августа обратились многие турецкие СМИ, которые отмечали, что Кемаля Оксуз – брат Адиля Оксуза, одного из сподвижников Фетхуллаха Гулена, исламского проповедника, которого обвиняют в попытке переворота в Турции в 2016 году.Позднее информация была опровергнута. По данным турецкой газеты Diken, местная полиция заявила, что Кемаль Оксуз не связан с Адилем Оксузом. Тем не менее, турецкая полиция подтвердила, что Кемаль Оксуз тесно связан с гюленистами и ныне находится в розыске по этому делу.