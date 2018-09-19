С октября авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет осуществлять прямые рейсы Анапа-Ереван

С октября авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет осуществлять дважды в неделю прямые рейсы Анапа-Ереван: рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По сведениям, рейсы будут осуществляться круглый год. Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в топ-5 российских авиакомпаний по объему пассажироперевозок.