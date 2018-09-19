В результате проверок со сотороны Инспекционного органа обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов
В результате проверок со сотороны Инспекционного органа по экологии и недрам Армении, был обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа по экологии и недрам Армении. По точным цифрам, размер урона, нанесенного по 106 эпизодам, равен 49.265.712 драмам.
По 44 эпизодам назначены штрафы в размере 3.540.000 драмов, по 3 случаям - 2.218.642 драмов.Подробности – по адресу
- 14:35 ВЭФ: роботы создадут больше рабочих мест, чем отберут. Но потрясения неизбежны
- 14:06 "Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой покорил Сеть – видео
- 14:02 Комиссия НС Армении по изучению прослушки телефонного разговора начальников СНБ и ОСС пригласит международных экспертов
- 13:48 Президент датского банка Danske Bank подал в отставку по причине отмывания денег азербайджанского и российского происхождения
- 13:38 В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе
- 13:28 Пресс-секретарь Мун Чжэ Ина: соглашение с КНДР является декларацией об окончании войны
- 13:19 Компания «Санитек» ввозит 5 мусороуборочных машин для урегулирования вывоза мусора в Ереване
- 13:10 Выплаты возмещений по части НДС беспримерно возросли
- 13:09 Сын богатейшего человека в Грузии женился – кто стал избранницей Иванишвили
- 13:05 Раз в месяц центр Парижа будет пешеходным
- 12:48 Автомобиль наехал на толпу пешеходов в Лондоне
- 12:36 Китай намерен вложить в развитие цифровой экономики свыше $14 млрд за пять лет
- 12:15 Генпрокуратура Армении получила ходатайство правоохранительных органов США об экстрадиции Кевина (Кемаля) Оксуза
- 12:12 Испанская полиция задержала 15 членов ОПГ из Грузии
- 12:08 Группа студентов Ереванского института театра и кино требует отставки ректора
- 12:05 Полиция Армении опубликовала окончательные списки избирателей на выборах в совет старейшин Еревана
- 11:49 Конкурентов на президентских выборах в Грузии становится меньше
- 11:43 С октября авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет осуществлять прямые рейсы Анапа-Ереван
- 11:21 Трамп назвал впечатляющими новые договоренности лидеров КНДР и Республики Корея
- 11:08 Мэттис опроверг слухи о его скорой отставке с поста главы Пентагона
- 11:01 США и Польша договорились укреплять военное сотрудничество
- 10:40 В результате проверок со сотороны Инспекционного органа обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов
- 10:22 Пхеньян и Сеул создадут совместный военный комитет для снижения напряженности
- 10:19 Из предварительных списков избирателей на выборах в совет старейшин Еревана убраны данные более 600 умерших лиц
- 10:06 Выборы должны стать объединяющим фактором: позиция Защитника прав человека по поводу избирательного процесса
- 10:05 СМИ: по меньшей мере 32 человека пострадали от отравления химикатами в отеле в Сиднее
- 10:02 Как улучшить положение с транспортом: политические силы, принимающие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, предлагают решения
- 10:00 Лидеры ЕС обсудят на саммите в Зальцбурге миграционный кризис, дело Скрипаля и Brexit
- 09:48 КНДР решила полностью демонтировать ракетный полигон
- 08:58 Европейские индексы - 18-09-18
- 08:57 Американские индексы выросли - 18-09-18
- 08:56 Цены на цветные металлы - 18-09-18
- 08:56 Цены на драгоценные металлы - 18-09-18
- 08:54 Цены на нефть выросли - 18-09-18
- 01:05 Лига чемпионов: Предстоящие на сегодня игры
19:06, 13.09.2018
Просмотрели 2035 раз Президент Республики Арцах принял сенатора штата Калифорния США Энтони Партантино и мэра Глендейла Заре Синанян
19:09, 13.09.2018
Просмотрели 2021 раз Кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович восхищен армянской шахматной школой
01:59, 13.09.2018
Просмотрели 1794 раз «Шант-2018»: в рамках учений принято решение об объявлении войны
14:03, 12.09.2018
Просмотрели 1790 раз Приобретение многофункциональной авиации является приоритетным для Армении: министр обороны
00:00, 14.09.2018
Просмотрели 1616 раз Стартовал визит Никола Пашиняна во Францию: премьер-министр возложил венок к памятнику Комитасу и встретился с представителями армянской общины