Время в Ереване: 11:07:36,   19 Сентябрь

В результате проверок со сотороны Инспекционного органа обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов


В результате проверок со сотороны Инспекционного органа по экологии и недрам Армении, был обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа по экологии и недрам Армении. По точным цифрам, размер урона, нанесенного по 106 эпизодам, равен 49.265.712 драмам.

По 44 эпизодам назначены штрафы в размере 3.540.000  драмов, по 3 случаям - 2.218.642 драмов.

Подробности – по адресу


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации