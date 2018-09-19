В результате проверок со сотороны Инспекционного органа обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов

В результате проверок со сотороны Инспекционного органа по экологии и недрам Армении, был обнаружен нанесенный окружающей среде урон в размере более 49 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа по экологии и недрам Армении. По точным цифрам, размер урона, нанесенного по 106 эпизодам, равен 49.265.712 драмам.

По 44 эпизодам назначены штрафы в размере 3.540.000 драмов, по 3 случаям - 2.218.642 драмов.

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