Из предварительных списков избирателей на выборах в совет старейшин Еревана убраны данные более 600 умерших лиц

В день голосования на выборах в совет старейшин Еревана Управление виз и паспортов Армении будет работать в полноценном режиме, с 08:00 до позднего вечера.

В беседе с «Арменпресс» начальник Управления виз и паспортов полиции Армении Мнацакан Бичахчян отметил, что будут созданы все условия для оперативного отклика на все возникшие вопросы.

-Г-н Бичахчян, какие поправки внесены за это время в уже опубликованные списки избирателей?

-Предварительные списки были опубликованы 3-го сентября. Начальник полиции Армении дал указания – выявить в этих списках возможные неточности. Из предварительных списков избирателей на выборах в совет старейшин Еревана убраны за это время данные 614 умерших лиц: речь идет о тех лицах, чья смерть не была соответствующим образом отражена в списках, например, если человек умер не в Армении.

Кстати, за это время действовала горячая линия, по которой мы получили 86 звонков. 6 из них – об умерших лицах, были звонки о технических погрешностях, регистрациях и пр.

Что касается семей, долгие годы живущих зарубежом, то это не является основанием для их исключения из списков избирателей.

-Г-н Бичахчян, какие категории граждан имеют право голосовать на выборах в органы местного самоуправления?

-Эта категория действительно разнится от голосующих на общегосударственных выборах. Если на выборах в НС Армении право голоса имеют только граждане Армении, то на выборах в органы местного самоуправления могут голосовать и не имеющие гражданства Армении лица, которые зарегистрированы в госрегистре по данному адресу.

-Обычно, обсуждая нарушения, говорят о том, что один и тот же человек бывает зарегистрирован в различных списках избирателей. Каковы механизмы предупреждения подобных явлений?

-Я участвовал в этих процессах с 2012 года, уверяю – это всего лишь разговоры. Списки избирателей размещаются на сайтах ЦИК и полиции, с возможностью загрузки.

Любой человек может загрузить списки и проверить их сравнением. Могут быть совпадения – на данный момент мы имеем около 30 человек с совпадающими парными персональными данными.

Мы опубликовали данные об адресах, по которых зареегистрировано очень много человек – это происходит, когда под одним и тем же адресом есть несколько домов.

-Г-н Бичахчян, какие категории документов граждан действительны при голосовании?

-Истекший срок паспорта не является препятствием для участия в выборах. Если у лица есть 2 документа, удостоверяющих личность, и срок одного из них истек, до техническое устройство укажет на наличие второго – действительного документа, который и потребуется предъявить. Документ должен быть в состоянии, позволяющем идентифицировать личность голосующего.

-В каком режиме вы будете работать в день голосования? Когда будут опубликованы окончательные списки избирателей?

- В день голосования на выборах в совет старейшин Еревана Управление виз и паспортов Армении будет работать в полноценном режиме, с 08:00 до позднего вечера. Окончательные списки избирателей будут опубликованы 19-го сентября, 21-го сентября списки будут вывешены на участках.

Анна Гзирян