Цены на цветные металлы - 18-09-18

ЛОНДОН, 19 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.78% и составила 2017.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.41% и составила 5881.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.92% и составила 2042.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.02% и составила 12350.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.92% и составила 18925.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.49% и составила 2311.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 63250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.