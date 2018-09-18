Премьер-министр Армении в Арцахе ознакомился с новым вооружением и оборонной инфраструктурой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 сентября посетил Арцах. Как сообщает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян написал в Facebook:

“Премьер-министр посетил оборонительные позиции Арцаха, ознакомившись с новым вооружением и оборонной инфраструктурой, проследил за специальной тактической подготовкой, пообщался с солдатами и командирами, которые ведут боевое дежурство”.