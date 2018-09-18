Турецкая полиция задержала двух членов террористической группировки ИГ — "эмира Синджара" Абдульхалыка Курди и его сына Мехди Курди. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает агентство IHA.

Операция была проведена в центральной турецкой провинции Кайсери. Оба Мехди воевали на стороне группировке в Ираке. Отмечается, что Абдульхалык Курди является "эмиром ИГ* в Синджаре", а его сын был рядовым боевиком этой террористической организации.

Террористическая группировка "Исламское государство"* является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, большую часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ* нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.