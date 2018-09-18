Азиатские индексы - 18-09-18
ТОКИО, 18 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.41% и составил 23420.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.81% и составил 1759.88 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.82% и составил 2699.95 пункта, а HANG SENG вырос на 0.56% и составил 27084.66 пункта.
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