В Пхеньяне начались прямые переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын начали во вторник в Пхеньяне прямые переговоры. Трансляцию с места событий ведет организованный в Сеуле пресс-центр межкорейского саммита, который продлится до 20 сентября.

Как ранее сообщила администрация Мун Чжэ Ина, стороны обсудят возможность перезапуска диалога между КНДР и США, связанный с этим вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемы в сфере безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.