В Пхеньяне начались прямые переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын начали во вторник в Пхеньяне прямые переговоры. Трансляцию с места событий ведет организованный в Сеуле пресс-центр межкорейского саммита, который продлится до 20 сентября.
Как ранее сообщила администрация Мун Чжэ Ина, стороны обсудят возможность перезапуска диалога между КНДР и США, связанный с этим вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемы в сфере безопасности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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