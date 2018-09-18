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Главный архитектор Еревана освобожден с занимаемой должности


Главный архитектор Еревана Тигран Барсегян освобожден с занимаемой должности. Как передает «Арменпресс», решение об этом принял ИО мэра Еревана Камо Ареян.

В приказе сказано, что Тигран Барсегян освобожден с занимаемой должности по собственному заявлению.


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