Главный архитектор Еревана освобожден с занимаемой должности

Главный архитектор Еревана Тигран Барсегян освобожден с занимаемой должности. Как передает «Арменпресс», решение об этом принял ИО мэра Еревана Камо Ареян.

В приказе сказано, что Тигран Барсегян освобожден с занимаемой должности по собственному заявлению.