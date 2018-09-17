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На склоне горы Арарат широкомасштабный пожар: МЧС представил подробности


На склоне горы Арарат широкомасштабный пожар. Горящие очаги видны с армяно-турецкой границы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Центр кризисного управления ведет мониторинг ситуации.

По данным центра, очаги пожара находятся далеко от границы Армении.




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