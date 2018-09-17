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Инспекционная группа ВС Армении проведет инспекцию на заявленных территориях в Турции

Инспекционная группа ВС Армении проведет инспекцию на заявленных территориях в Турции
В рамках договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), 17-22-го сентября Инспекционная группа ВС Армении проведет инспекцию на заявленных территориях в Турции. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.


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