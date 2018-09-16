В ночь на 16 сентября азербайджанские ВС открыли огонь не в сторону села Коти Тавушской области, главным образом они стреляли в направлении 3-го армейского корпуса МО РА. Стреляли в основном из стрелковых орудий. Своими действиями армянская сторона заставила противника замолчать.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

В результате начавшегося в полночь 40-минутного обстрела легкое ранение в ногу получил житель села Коти Сурен Сепханян (1957 г/р). Его жизни ничто не угрожает.

Азербайджанские ВС 14 сентября обстреляли приграничное село Чинари Тавушской области.

В беседе с Арменпресс глава общины Самвел Сагоян сообщил, что с утра 14 сентября на опорных пунктах наблюдалась напряженность, а с 20:30 часов в течение часа село обстреливали.

«Стреляли из крупнокалиберных орудий. Повреждено два дома. В промежутке 00:30-01:00 часов было особенно напряженно, но сейчас остановка спокойная», - сказал Сагоян.