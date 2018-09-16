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Азербайджанские  ВС стреляли в направлении  3-го армейского корпуса  МО РА —  армянская сторона заставила противника замолчать

Азербайджанские  ВС стреляли в направлении  3-го армейского корпуса  МО РА —  армянская сторона заставила противника замолчать

В ночь на  16 сентября  азербайджанские  ВС открыли огонь не  в сторону села Коти Тавушской  области,  главным образом они  стреляли в направлении  3-го армейского корпуса  МО РА. Стреляли   в основном из стрелковых орудий. Своими действиями армянская сторона заставила противника замолчать.

Об этом в  беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

В  результате начавшегося в полночь 40-минутного обстрела легкое  ранение  в  ногу получил житель села Коти Сурен Сепханян (1957 г/р). Его жизни ничто не  угрожает.  

Азербайджанские  ВС 14 сентября  обстреляли приграничное  село Чинари  Тавушской  области.

В  беседе с Арменпресс глава  общины  Самвел Сагоян сообщил, что с утра 14 сентября  на опорных пунктах наблюдалась напряженность, а с 20:30 часов в  течение  часа село обстреливали.

«Стреляли из крупнокалиберных орудий. Повреждено два дома.  В промежутке 00:30-01:00 часов было особенно напряженно, но сейчас остановка спокойная», - сказал Сагоян.




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