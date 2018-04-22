Анонс мероприятий на 16 сентября
17:50, Сентябрь 15, 2018
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- 17:50 Анонс мероприятий на 16 сентября
- 17:24 Бако Саакян принял участие в традиционном Фестивале вина в селе Тох
- 17:18 Отныне в Армении нет привилегированных — интервью Никола Пашиняна Le Monde
- 17:04 МИД Армении опровергает распространяемую турецкими СМИ информацию о звонке Эрдогана Пашиняну
- 15:48 Премьер-министр РА принял глав дипломатических миссий ряда стран, аккредитованных в Грузии
- 15:37 Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия нового корпуса медицинского центра “Шенгавит”
- 15:34 Без единой валютной зоны экономическая интеграция неполноценна — интервью Мгера Григоряна телеканалу «Мир-24»
- 14:51 За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 250 раз
- 14:30 Анна Акопян призвала супруг олигархов сделать пожертвования в фонд АрменакаУрфаняна
- 14:28 В выходные в Армении ожидается погода без осадков
- 13:35 Пашинян: задача полиции и СНБ — обеспечить равенство граждан РА перед законом
- 13:21 Политического фактора под именем Роберт Кочарян в Армении не существует — реакция Никола Пашиняна на слова второго президента РА
- 13:00 МЧС опубликовало объемы забора воды из Севана
- 12:41 В вопросе Амулсара премьер-министр видит необходимость в заключении от международной организации с непререкаемой репутацией
- 12:16 Аккредитованные в Грузии послы в Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида армян
- 11:53 В Калаване обнаружено поселение каменного века, которому 70 тысяч лет
- 11:41 Президент Армении подписал указ о назначении Эдгара Седракяна судьей Кассационного суда
- 11:38 Азербайджанские ВС обстреляли приграничное село Чинари
- 11:19 В Грузии запрет на ввоз грузов зерновых отсрочен до 1 октября
- 11:16 Госминистр Мартиросян принял представителей Всеармянского фонда «Айастан»
- 11:10 Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Ереван
- 11:08 Европейские индексы - 14-09-18
- 11:06 Американские индексы - 14-09-18
- 11:04 Цены на цветные металлы - 14-09-18
- 11:03 Цены на драгоценные металлы не изменились - 14-09-18
- 11:01 Цены на нефть не изменились - 14-09-18
- 01:31 Настало время, чтобы мы плечом к плечу осуществили все то, о чем мечтали тысячелетиями: Никол Пашинян
- 01:17 Никол Пашинян в Париже встретился с председателем Совета директоров компании Lydian International
- 14.09-23:58 Телекомпании “Мир 24” я не сказал ни слова о конкретно какой-либо валюте или об отказе от валюты: вице-премьер Армении
- 14.09-23:24 Ереван занимает особое место в сердцах парижан: Никол Пашинян встретился с мэром Парижа Анн Идальго
- 14.09-21:57 Вице-премьер Армении предположил переход к единой валюте ЕАЭС (ДОПОЛНЕНО)
- 14.09-21:45 Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США
- 14.09-21:40 Предстоящие на 15 сентября мероприятия
- 14.09-21:13 Никол Пашинян направил поздравительное послание Дмитрию Медведева по случаю дня рождения
- 14.09-21:12 В Ереване пройдет Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA»
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