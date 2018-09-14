В Ереване пройдет Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA»

В восьмой раз в Армении при поддержке МИДа и минпромторга России, посольства и торгового представительства России в Армении, министерств и ведомств Республики Армения пройдет Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA ARMENIA» и приуроченный к ней очередной Ереванский бизнес-форум.

Как сообщает Арменпресс, на протяжении многих лет в этих мероприятиях принимают участие представители производственных предприятий, научных и учебных организаций из таких сфер, как энергетика, машиностроение, металлургия, автомобильная промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство, транспорт, телекоммуникации, инвестиции, сельское хозяйство, медицина, образование.

Традиционно высокий представительский уровень выставки неизменно подчеркивается участием Президента Армении, Председателя Правительства Армении, депутатов Национального Собрания, членов дипломатического корпуса, представителей бизнес-сообщества Южного Кавказа и Ближневосточного региона.

Для участников разработана обширная деловая программа, предусматривающая презентации, круглые столы непосредственно в министерствах РА по энергетике и горной промышленности, транспорту и связи, сельскому хозяйству, медицине, науке и образованию с участием руководителей ведомств и основных подразделений. На полях выставки состоится биржа контактов в формате В2В.

Для российских и зарубежных компаний «EXPO-RUSSIA ARMENIA» является прекрасной возможностью обзавестись надежными партнерами и выйти на новые рынки.

Выставка стала лучшей площадкой для представления продукции и новых возможностей с обеих сторон, для заключения контрактов и обсуждения деловых инициатив.