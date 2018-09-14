Азиатские индексы - 14-09-18

ТОКИО, 14 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.20% и составил 23094.67 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.09% и составил 1728.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 2681.65 пункта, а HANG SENG вырос на 1.01% и составил 27286.41 пункта.