Начальник полиции Армении Валерий Осипян не знал, что Микаэл Арутюнян – гражданин РФ

Начальник полиции Армении Валерий Осипян не знал, что бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян – гражданин РФ. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам начальник полиции Армении Валерий Осипян.

«Сведения об этом полиция получила из РФ»,- сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян. На вопрос, не является ли неколлегиальным заявление российских правоохранителей о том, что они не выдадут Арутюняна Армении, начальник полиции Армении Валерий Осипян ответил: «Полиция – аполитичный орган, на этот вопрос я не отвечу».

Как сообщалось ранее, 31-го августа агентство «Интерфакс» заявило, что в Москву поступил официальный запрос Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ и в настоящее время находится в стадии рассмотрения", - сказал собеседник агентства.

"Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт", - заявил источник, напомнив, что по Конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Источник не стал раскрывать детали переписки компетентных органов РФ и Армении, сказав лишь, что запрос поступил по линии НЦБ Интерпола в России.

Генпрокуратура Армении не обращалась к России с запросом о выдаче экс-министра обороны Армении Микаэла Арутюняна, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Гор Абрамян. "Учитывая многочисленные запросы от СМИ в связи с опубликованной информацией, хочу отметить, что Генпрокуратура Армении пока не располагает данными об обнаружении Арутюняна в России или где-либо в другом месте. Следовательно, в подобных условиях, Генпрокуратура не могла представить какого-либо посредничества относительно экстрадиции данного конкретного лица", - написал Абрамян.Тем не менее, по его словам, следует отметить, что в случае объявления человека в розыск об этом будут уведомлены правоохранительные органы всех стран, которые находятся в соответствующих договорно-правовых соглашений с Арменией, как в установленном законом порядке, так и по процедурам в рамках международных актов.Ранее в августе этого года начальник полиции Армении Валерий Осипян сообщил, что Арутюнян находится в межгосударственном розыске и пока нет необходимости объявить его в международный розыск.Супруга экс-главы Минобороны Армении сообщала журналистам, что Арутюнян находится в Москве.Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на 28-е июля принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян.