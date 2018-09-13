Кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович восхищен армянской шахматной школой

По приглашению Федерации шахмат Армении кандидат в президенты ФИДЕ Аркадий Дворкович прибыл в Армению. Как сообщает Арменпресс, во время встречи с журналистами Аркадий Дворкович подчеркнул, что его цель - объединить шахматную семью.

«За это время я познакомился с шахматной инфраструктурой, и я поражен. Есть первые результаты, и это результат многолетней работы. У всех у нас есть чему поучиться у армянской шахматной школы», - сказал он.

По словам Дворковича, избирательная кампания президента ФИДЕ идет с большой скоростью. Кандидат считает, что между тремя кандидатами, каждый из которых имеет свои сильные стороны, идет ожесточенная борьба. Российский кандидат считает, что у него большие шансы на победу.

«Я уверен, что выиграю выборы в президенты ФИДЕ», - сказал Дворкович.

По его словам, прежнее руководство ФИДЕ проделало хорошую работу по популяризации спорта, но нужно сделать больше, чем раньше.