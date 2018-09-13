Азиатские индексы - 13-09-18

ТОКИО, 13 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.96% и составил 22821.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.11% и составил 1710.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.15% и составил 2686.58 пункта, а HANG SENG вырос на 2.54% и составил 27014.49 пункта.