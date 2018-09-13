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Арман Диланян избран судьей Конституционного суда Армении

Арман Диланян избран судьей Конституционного суда Армении

На должность судьи Конституционного суда Армении избран Арман Диланян. Как передает «Арменпресс», выборы состоялись тайным голосованием. Об итогах голосования в ходе сегодняшнего заседания Национального Собрания Армении сообщил председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян.

«На должность судьи Конституционного суда Армении была выдвинута кандидатура Армана Диланяна. Из 105 депутатов Национального Собрания в голосовании приняли участие 88. Ни один из бюллетеней не признан недействительным», – отметил Меликян.

«За» кандидатуру А. Диланяна проголосовал 81 парламентарий, «против» проголосовали 7 депутатов.

Диланян принес присягу с трибуны НС Армении.

Голосование состоялось 12-го сентября.


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