Арман Диланян избран судьей Конституционного суда Армении
12:14, 13 Сентябрь, 2018
На должность судьи Конституционного суда Армении избран Арман Диланян. Как передает «Арменпресс», выборы состоялись тайным голосованием. Об итогах голосования в ходе сегодняшнего заседания Национального Собрания Армении сообщил председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян.
«На должность судьи Конституционного суда Армении была выдвинута кандидатура Армана Диланяна. Из 105 депутатов Национального Собрания в голосовании приняли участие 88. Ни один из бюллетеней не признан недействительным», – отметил Меликян.
«За» кандидатуру А. Диланяна проголосовал 81 парламентарий, «против» проголосовали 7 депутатов.
Диланян принес присягу с трибуны НС Армении.Голосование состоялось 12-го сентября.