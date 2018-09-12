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В Испании проведут «Ночь наследия»

В Испании проведут «Ночь наследия»

Испанские города, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 15 сентября проведут большой праздник — "Ночь наследия".

В акции поучаствуют пятнадцать городов, среди которых Сеговия, Таррагона, Сантьяго-де-Компостела, Толедо, Саламанка, Мерида и т. д.

Целью мероприятия является необходимость отметить важность статуса объекта ЮНЕСКО для городов Испании, где вот уже 25 лет проводятся масштабные работы по реконструкции культурно-исторических памятников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В программе праздника — экскурсии, шоу, театральные спектакли, музыкальные выступления на улицах и в исторических зданиях. Все культурные учреждения городов — музеи, храмы, особняки — будут открыты для посетителей всю ночь.

 

 




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