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Мониторинг миссии ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без происшествий

Мониторинг миссии ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел без происшествий

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) договоренности, миссия ОБСЕ 12 сентября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, восточнее населенного пункта Акна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.


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