Президент Грузии рассказал, почему отказался от борьбы за второй срок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не хочет быть главой государства с очень ограниченными полномочиями, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

После выборов вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым существенно будут сокращены полномочия нового президента Грузии. Президент хоть и останется главой государства и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.

"Что касается вопроса, почему я не стал кандидатом... Я, как человек, который работал с ограниченными полномочиями, не посчитал эффективным возвращение туда, где мои полномочия были бы еще более ограничены", - сказал Маргвелашвили в программе "Реакция" на телеканале TV Pirveli.

Он также подтвердил слухи о том, что он специально тянул с оглашением решения, чтобы правящая партия не выставила своего кандидата в президенты. Он сделал заявление 31 августа, то есть за неделю до истечения срока подачи заявок на участие в выборах.

"Моей целью было то, чтобы "Грузинская мечта" не выставляла своего кандидата. Для страны хорошо, что правящая партия не выставила кандидата, так как в такой ситуации остается шанс не дойти до критической точки, когда все, начиная от президента, заканчивая последним работником районной администрации, являются членами одной партии. Это было важно, и я этого добился. Добился при помощи вашего эфира, встреч, других телевидений и тем, что я год говорил об этом", - сказал Маргвелашвили.