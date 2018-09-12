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Президент Грузии рассказал, почему отказался от борьбы за второй срок

Президент Грузии рассказал, почему отказался от борьбы за второй срок

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не хочет быть главой государства с очень ограниченными полномочиями, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

После выборов вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым существенно будут сокращены полномочия нового президента Грузии. Президент хоть и останется главой государства и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.

"Что касается вопроса, почему я не стал кандидатом... Я, как человек, который работал с ограниченными полномочиями, не посчитал эффективным возвращение туда, где мои полномочия были бы еще более ограничены", - сказал Маргвелашвили в программе "Реакция" на телеканале TV Pirveli.

Он также подтвердил слухи о том, что он специально тянул с оглашением решения, чтобы правящая партия не выставила своего кандидата в президенты. Он сделал заявление 31 августа, то есть за неделю до истечения срока подачи заявок на участие в выборах.

"Моей целью было то, чтобы "Грузинская мечта" не выставляла своего кандидата. Для страны хорошо, что правящая партия не выставила кандидата, так как в такой ситуации остается шанс не дойти до критической точки, когда все, начиная от президента, заканчивая последним работником районной администрации, являются членами одной партии. Это было важно, и я этого добился. Добился при помощи вашего эфира, встреч, других телевидений и тем, что я год говорил об этом", - сказал Маргвелашвили.




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