Заместитель министра ИД Армении Армен Папикян посетит Пекин

Заместитель министра иностранных дел Армении Армен Папикян 13-17 сентября посетит Китай. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал на брифинге в среду пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Визит состоится по приглашению МИД КНР. В Пекине состоятся межмидовские консультации. Замминистра также посетит Шанхай, где встретится с местными властями.