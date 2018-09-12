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Вооруженные силы Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли приграничное село Баганис

Вооруженные силы Азербайджана 11-го сентября обстреляли приграничное село Баганис Тавушской области Армении, пострадавших нет. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал руководитель общины Ноемберяна Карен Абгарян.

«Стреляли и несколько дней назад, несколько раз стреляли вчера вечером»,- сказал он.

По его словам, за последние 6 дней Вооруженные силы Азербайджана обстреляли село 2 раза. Как сказал руководитель общины Ноемберяна Карен Абгарян, раньше стреляли не столь часто.


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