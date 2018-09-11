Возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора между главами СНБ и ССС Армении

Возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет следственный комитет.