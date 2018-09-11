Европарламент призвал усилить борьбу с сексуальными домогательствами

Европарламент одобрил во вторник резолюцию с призывом ужесточить в ЕС борьбу с сексуальными домогательствами, а также с "троллингом" в интернете в отношении женщин-политиков, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Проект резолюции был внесен докладчиком от комитета по правам женщин и гендерному равенству.

"До 55% женщин подвергались сексуальным домогательствам в ЕС, каждая десятая женщина подвергалась сексуальным домогательствам или преследованиям с использованием новых технологий", — говорится в пояснительной записке к резолюции.

"ЕП призывает государства-члены принять меры для предотвращения и пресечения насилия и сексуальных домогательств на рабочих местах, в том числе посредством …сильных и сдерживающих санкций для нарушителей", — говорится в тексте резолюции, которая была одобрена 528 голосами "за" и 48 "против".