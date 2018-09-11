Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Состоится мониторинг ОБСЕ

Состоится мониторинг ОБСЕ

12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана восточнее населенного пункта Акна.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации