Армения является новым, но уверенным и гордым членом МОФ: Зограб Мнацаканян

Проведение 17-го саммита Франкофонии является большой честью и ответственностью для Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Международной организации Франкофонии Микаел Жан в Ереване министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

“Визит Макаел Жан проходит за месяц до 17-го саммита Франкофонии, поэтому не случайно, что предметом нашего обсуждения является именно саммит. Мы обсудили приоритеты, которые существуют в нашей повестке и повестке франкоязычных стран”, - сказал Мнацаканян.

Министр Мнацаканян подчеркнул, что Франкофония как инструмент языкового разнообразия и распространения французского языка играет важную для Армении роль. По словам главы МИД Армении, язык является важным инструментом для продвижения общих ценностей, целей, сотрудничества.

“Франкофония богата своим членством, в нее входят страны африканского континента, южной, юго-восточной Азии, Латинской Америки, Карибского региона, Северной Америки и Европы, которые работают вместе, используют сотрудничество для продвижения общих ценностей - разнообразие, солидарность, гуманизм, права человека и демократия”, - сказал он.

Министр подчеркнул, что приоритеты саммита основываются на этих самых ценностях. “У нас есть цель получить максимально практические результаты как на саммите, так и во время нашего председательства в 2018-2020 годах. Уверен, что саммит станет для Армении большим и радостным событием. Мы стараемся как можно больше показать нас, нашу культуру и ценности”, - сказал он.

Он также отметил, что завершаются переговоры со странами-партнерами вокруг документа, который будет подписан после саммита. Глава МИД сказал, что также будут приняты важные резолюции по гендерному равенству и молодежи. В центре “Тумо” будет также организован экономический форум.

Деревня Франкофонии будет открыта с 7 по 12 октября в центре Ереване, где в более чем 40 павильонах будут представлены армянская культура, художественные промыслы. В заключительном концерте будут представлены звезды из франкоязычных стран.

“Это большая честь и ответственность для Армении. Мы являемся новым, но уверенным и гордым членом МОФ, и своей деятельностью и членством мы пытаемся использовать эту площадку многостороннего сотрудничества для продвижения тех общих ценностей, которые объединяют государства-члены в рамках Франкофонии”, - сказал он.