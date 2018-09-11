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В Индонезии из-за лесного пожара 100 альпинистов оказались в ловушке на вершине вулкана

В Индонезии из-за лесного пожара 100 альпинистов оказались в ловушке на вершине вулкана

По меньшей мере 100 альпинистов третьи сутки заблокированы на вершине вулкана Лаву в Индонезии из-за лесного пожара у его подножия. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство ANTARA.

По его данным, вспыхнувший в воскресенье в провинции Восточная Ява пожар уже охватил часть леса на склоне горы и уничтожил 25-30 га земли.

На данный момент тропы, ведущие на вулкан, перекрыты, но на вершине остается около половины группы из 200 человек, совершившей восхождение в воскресенье. Остальная часть группы успела спуститься до начала пожара. В понедельник для спасения альпинистов на вулкан была направлена команда, состоящая из спасателей и добровольцев, однако эвакуировать людей пока не удалось.

 

 




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