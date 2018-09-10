Президент Армении присутствовал на торжественном открытии 12-го Ереванского международного музыкального фестиваля

Президент Армении Армен Саркисян в Концертном зале им. Арама Хачатуряна принял присутствовал на торжественном открытии 12-го Ереванского международного музыкального фестиваля, посвященного 2800-летию основания Еревана. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.