Премьер-министр Армении принял делегацию Совета протестантских церквей Германии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня делегацию Совета протестантских церквей Германии во главе с председателем совета епископом Генрихом Бедфордом-Штромом. Делегация прибыла в Армению по приглашению Католикоса Всех Армян, которое было направлено в октябре 2017 года во время визита Его Святейшества в Германию по случаю 500-летия Реформации в Европе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поприветствовал визит делегации Совета протестантских церквей Германии в нашу страну и укрепление связей с Армянской Апостольской Церковью, углубление межцерковного сотрудничества. Никол Пашинян придал важность единству и солидарности христианских народов в деле поддержания мира и стабильности.

По словам епископа Генриха Бедфорда-Штрома, межцерковный диалог особенно важен в контексте мирного урегулирования конфликтов и предотвращения насилия. Он также отметил, что они внимательно следили за политическими процессами в Армении, рады их мирному урегулированию и желают успехов правительству.

По просьбе гостей Никол Пашинян ответил на ряд вопросов, которые касались реформ правительства Армении по обеспечению экономического прогресса, установлению социальной справедливости и различным сферам, а также миграционной политики, регионального мира и т.д.