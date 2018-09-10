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В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек

В Италии открылся пятизвездочный отель для кошек

Отель предлагает клиентам развлекательные залы, отдельные номера, снабженные всеми удобствами, и специальное кошачье меню, приготовленное шеф-поваром. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Италия по-русски".

Цена пребывания в отеле довольно низкая: 15 евро в день, в эту сумму включено все, даже питание. Владельцы гостиницы утверждают, что их отель далек от классических пансионов, где кошки часто остаются закрытыми в металлических клетках без особого внимания и заботы.

"Мы принимаем кошек с  трех — четырехмесячного возраста. Они должны быть домашними, иметь сертификат прививок и регулярно проверяться ветеринаром для безопасности всех гостей", — объясняет правила отеля владелица.




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