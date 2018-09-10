Премьер-министр Сирии посетил армянский павильон на международной выставке в Дамаске

На открытии 60-й международной выставки в Дамаске премьер-министр Сирии Имад Хамис посетил армянский павильон. Здесь его принял посол Армении в Сирии Аршак Поладян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Бизнес Армения».

6-15-го сентября, при поддержке фонда «Бизнес Армения», впервые в Дамаске будет представлена экспортная продукция 33 армянских компаний в самых различных отраслях – машиностроении, производстве стройматериалов, фармацевтике, пищевой промышленности.

Премьер-министр Сирии Имад Хамис приветствовал участие в выставке дружественной Армении, выразив надежду, что это станет серьезным стимулом в торгово-экономическом сотрудничестве между обеими странами. Посол Армении в Сирии Аршак Поладян отметил, что армянские производители готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Министр экономики Сирии Мохаммад Самер аль-Халил вручил послу Армении в Сирии Аршаку Поладяну награду за участие Армении в этой выставке.

Посетители и дистрибьюторы проявили большой интерес к армянской продукции.

Как сообщалось ранее, при поддержке фонда «Бизнес Армения» и посольства Армении в Сирии, вчера вечером в Дамаск были высланы образцы и каталоги экспортной продукции, производимой в Армении, для участия в 60-й международной выставке в Дамаске. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Бизнес Армения».

6-15-го сентября, при поддержке фонда «Бизнес Армения», впервые в Дамаске будет представлена экспортная продукция 34 армянских компаний в самых различных отраслях – машиностроении, производстве стройматериалов, фармацевтике, пищевой промышленности.

«Сирия делает активные шаги для восстановления своей экономики. Это хороший повод для армянских производителей – прощупать ближневосточный рынок. Можем ожидать от выставки заключения договоров»,- сказала управляющая поддержкой экспортерам фонда «Бизнес Армения» Анаит Мкртчян.

На выставке будут представлены также материалы о бизнес-среде в Армении, привлекательности туризма и пр.

Этому мероприятию предшествовала встреча посла Армении в Сирии Аршака Поладяна с армянскими производителями.