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Собянин набрал 70,02% голосов по результатам обработки 99% протоколов

Собянин набрал 70,02% голосов по результатам обработки 99% протоколов

По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,02% голосов избирателей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Мосгоризбирком.

По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан.

Второе место занимает кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,44% избирателей, третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,06%, на четвертом Михаил Дегтярев - 6,76% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%.

Явка на прошедших в воскресенье мэрских выборах составила 30,36% избирателей.

 

 

 




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