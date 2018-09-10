Мужчина с ножом ранил семь человек в центре Парижа

Семь человек получили ножевые ранения в результате нападения вооруженного преступника в центре Парижа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник информагентство Associated Press.

По его сведениям, среди пострадавших - два туриста из Великобритании.

Нападение произошло около кинотеатра, расположенного в 19-м округе Парижа на набережной Луары.

Нападавший задержан; полиция заявляет, что инцидент, по всей вероятности, не имеет отношения к терроризму. По информации газеты Le Parisie, подозреваемый является выходцем из Афганистана.