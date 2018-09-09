Сборная Македонии победила сборную Армении во втором туре Лиги наций УЕФА

В рамках матча второго тура Лиги наций УЕФА Сборная Македонии победила сборную Армении в Скопье со счетом 2:0.



Как передает «Арменпресс», в составе команды хозяев поля отличились полузащитник английского «Лидса» Эзган Алиоски и нападающий «Дженоа» Горан Пандев.



В рамках Лиги наций 13-го октября команда Вардана Минасяна сыграет со сборной Гибралтара, а 16-го октября встретится с македонцами.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Армении в Ереване победила команду Лихтенштейна со счетом 2:1, а македонцы оказались сильнее Гибралтара - 2:0.