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Сборная Македонии победила сборную Армении во втором туре Лиги наций УЕФА

Сборная Македонии победила сборную Армении во втором туре Лиги наций УЕФА

В рамках матча второго тура Лиги наций УЕФА Сборная Македонии победила сборную Армении в Скопье со счетом 2:0.

Как передает «Арменпресс», в составе команды хозяев поля отличились полузащитник английского «Лидса» Эзган Алиоски и нападающий «Дженоа» Горан Пандев.

В рамках Лиги наций 13-го октября команда Вардана Минасяна сыграет со сборной Гибралтара, а 16-го октября встретится с македонцами.  

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Армении в Ереване победила команду Лихтенштейна со счетом 2:1, а македонцы оказались сильнее Гибралтара - 2:0.


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