Наира Зограбян видит все  возможности сделать Ереван европейским центром культуры и туризма

Кандидат в мэры от ППА Наира Зограбян, помимо проблем, с которыми ереванцы сталкиваются ежедневно, видит и скрытые, невидимые.

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции 9 сентября кандидат в мэры сказала, что Ереван – живой организм, кровеносная система которого нарушена.

«Разные городские власти пытались просто стентировать и временно замазать проблему, но уже требуются скрупулезные, глубинные решения», - сказала Зограбян.

Среди основных проблем Зограбян отметила транспорт, вывоз мусора, жилфонд, лифтовое хозяйство, озеленение и др.

«Мы предлагаем свои решения этих вопросов – с привлечением тех инвесторов, кто взял на себя вкладывать в эти вопросы», - сказала она.

Она подчеркнула 5-6 вопросов, которые требуют оперативного решения.

«Мы включили в свою программу приоритетные вопросы. Ереван имеет все возможности стать европейским центром культуры и туризма. Не нужно забывать и о культурно-историческом наследии города, которое теряем с каждым днем», - сказала Наира Зограбян.

Второй кандидат от ППА Петрос Казарян в свою очередь отметил, что одна из их целей – провести конкурентные, честные выборы.

«Одна из их целей – провести конкурентные, честные выборы. Это будет самый сильный удар контрреволюции. Если мы проведем выборы, соответствующие мировым критериям, то это будет величайшая победа революции», - сказал Казарян, добавив, что они не вовлекутся ни в одну фейковую войну, никого не будут очернять, а на очернительство отвечать не собираются – их критика будет касаться исключительно программных положений.

Он выразил уверенность, что все участвующие в выборах силы искренне желают благоустроить Ереван.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Официальный старт избирательной кампании будт дан 10 сентября и завершится 21 сентября.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил: партия Реформистов, ППА, партия Айказуны, ЛДПА, блок «Ереванцы», блок «Мой шаг», АРФД, блок «Ереванская общественность», партия «Наследие», партия «Оринац еркир», партия «Еркир цирани», АОД и партия «Демократический путь».