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Наира Зограбян видит все  возможности сделать Ереван европейским центром культуры и туризма

Наира Зограбян видит все  возможности сделать Ереван европейским центром культуры и туризма

Кандидат в мэры  от ППА  Наира Зограбян, помимо проблем, с которыми ереванцы сталкиваются ежедневно, видит и скрытые, невидимые.

Как передает Арменпресс,    на пресс-конференции 9 сентября кандидат  в мэры сказала, что Ереван – живой  организм, кровеносная система которого нарушена. 

«Разные  городские  власти пытались просто стентировать и временно замазать проблему, но уже  требуются скрупулезные, глубинные решения», - сказала Зограбян.

Среди основных проблем Зограбян отметила транспорт, вывоз мусора, жилфонд, лифтовое  хозяйство, озеленение и др.

«Мы  предлагаем свои  решения  этих вопросов – с привлечением тех инвесторов, кто взял на себя вкладывать в эти вопросы», - сказала она. 

Она подчеркнула 5-6 вопросов, которые  требуют оперативного решения.

«Мы  включили в  свою программу  приоритетные  вопросы.  Ереван имеет все  возможности стать европейским центром культуры и туризма. Не  нужно забывать и о культурно-историческом наследии города, которое  теряем с каждым днем», - сказала Наира Зограбян.

Второй  кандидат от ППА Петрос Казарян в свою очередь отметил, что одна из их целей – провести конкурентные, честные выборы.

«Одна из их целей – провести конкурентные, честные выборы. Это будет самый  сильный  удар контрреволюции. Если мы  проведем выборы, соответствующие  мировым критериям, то это будет величайшая победа революции», - сказал Казарян, добавив, что они не вовлекутся ни в одну фейковую войну, никого не будут очернять, а на  очернительство отвечать не  собираются – их критика будет касаться исключительно программных положений.

Он выразил уверенность, что все участвующие  в  выборах силы  искренне желают благоустроить Ереван.

Внеочередные  выборы  Совета  старейшин Еревана  состоятся 23 сентября. Официальный  старт избирательной  кампании будт дан 10  сентября и завершится 21 сентября.

 Заявки и  документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили  12 политических сил: партия  Реформистов, ППА, партия  Айказуны, ЛДПА, блок  «Ереванцы», блок  «Мой  шаг», АРФД, блок  «Ереванская общественность», партия  «Наследие», партия  «Оринац еркир», партия  «Еркир цирани», АОД и партия  «Демократический путь».

 




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