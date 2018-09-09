Время в Ереване: 11:07:36,   9 Сентябрь

В Киеве отметили храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине

В Киеве отметили храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине

8 сентября в Киеве отметили храмовый праздник одной из древнейших армянских церквей в Украине —  церкви Рождества Богородицы, которая существовала ранее на Подоле.

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщает сайт AnalitikaUA.net

В храмовый день представители Союза армянской молодежи Украины вместе с настоятелем армянской часовни Србоц Наатакац отцом Карапетом Гарибяном, посетили Подол, где у памятной плиты состоялось возложение цветов и молебен.

Согласно источнику, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, для нас важен каждый историко-культурный объект. «Мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации