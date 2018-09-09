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Президент Армении направил поздравительное  послание  президенту  Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Армении направил поздравительное  послание  президенту  Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Армении Армен Саркисян 9 сентября  направил поздравительное  послание  президенту  Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника страны – Дня  независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент   Армен Саркисян  выразил уверенность, что совместные  усилия  Еревана и Душанбе, направленные  на  развитие  межгосударственного сотрудничества между  двумя странами, а также торгово-экономических и культурно гуманитарных связей, поспособствуют раскрытию и развитию потенциала армяно-таджикского сотрудничества.




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