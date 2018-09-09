Президент Армении направил поздравительное  послание  президенту  Таджикистана Эмомали Рахмону

Президент Армении Армен Саркисян 9 сентября направил поздравительное послание президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Армен Саркисян выразил уверенность, что совместные усилия Еревана и Душанбе, направленные на развитие межгосударственного сотрудничества между двумя странами, а также торгово-экономических и культурно гуманитарных связей, поспособствуют раскрытию и развитию потенциала армяно-таджикского сотрудничества.