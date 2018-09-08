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Овик Абрамян сообщает о выдвинутом против него обвинении

Овик Абрамян сообщает о выдвинутом против него обвинении

Экс-премьер РА  Овик  Абрамян сообщает о выдвинутом против  него обвинении.

Как  передает Арменпресс, на своей  странице в Facebook Абрамян написал, что 4 сентября  он  был  вызван по  повестке из Специальной  следственной службы в качестве  свидетельства, но затем ему  предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыходе  из квартиры.

Арменпресс пытается выяснить подробности в   Специальной  следственной службе.

 

 

 




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