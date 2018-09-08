Экс-премьер РА Овик Абрамян сообщает о выдвинутом против него обвинении.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook Абрамян написал, что 4 сентября он был вызван по повестке из Специальной следственной службы в качестве свидетельства, но затем ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыходе из квартиры.

Арменпресс пытается выяснить подробности в Специальной следственной службе.